Cyberpunk 2077 – Event in der kommenden Woche verschoben

Zu einem der wohl meist erwarteten Spiele in diesem Jahr zählt Cyberpunk 2077, das kommende Projekt des The Witcher 3-Entwicklers CD Projekt RED. Neue Informationen zum Rollenspiel-Bombast sollten uns eigentlich in der kommenden Woche erwarten, das Event wurde nun allerdings kurzfristig verschoben.

Cyberpunk 2077 Night City Wire Event am 25. Juni

Ursprünglich plante die polnische Spieleschmiede am 11. Juni Neuigkeiten zum Open-World-Rollenspiel bekannt zu geben. Nachdem Sony zuletzt das eigene PS5-Event aufgrund der aktuellen Lage in den USA verschoben hat, zieht nun auch CD Projekt RED nach. So erklärte man via Twitter, dass derzeit wichtige Diskussionen um Rassismus, Toleranz und Gewalt stattfinden, die gehört werden müssen. Mit der Verlegung des eigenen Events wolle man diesen also genügend Raum bieten. Das für kommenden Woche angekündigte Night City Wire Event soll nun am 25. Juni ausgestrahlt werden. Was genau uns da erwartet, gab Entwickler CD Projekt RED bislang aber nicht bekannt.

Quelle: Cyperbunk 2077 via Twitter