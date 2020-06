Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 23.2020

Der Juni beginnt und bringt einige Spiele mit, die wir in unserer Releasevorschau für euch gesammelt haben. Mit von der Partie ist eine Spielesammlung von 51 klassischen Spielen, ein Online-Shooter der endlich aus der Beta austritt und ein Remaster eines Titels aus dem Jahre 1995.

Spielesammlungen und Remastered Collections in der Releasevorschau

Die Rede ist natürlich von der Command & Conquer Remastered Collection. Die Mutter aller Strategiespiele kehrt zurück und bringt mit zwei Spielen sowie deren Erweiterungen jede Menge nostalgisches Spielefutter für Strategie-Nostalgiker mit sich. Nintendo setzt da eher auf Quantität und veröffentlicht mit 51 Worldwide Classics eine ganz spezielle Spielesammlung, vollgepackt mit klassischen Brett- und Gesellschaftsspielen, alle perfekt optimiert für die Switch. In der Welt der Indiespiele gibt es ein Open World-RPG, ein Tower Defense Spiel der etwas anderen Art und einen Online-Shooter. Und wo wir von Online-Shootern reden: Riot Games veröffentlicht endlich ihren Shooter Valorant, der sich nun eine Weile in der Closed Beta befand. Diese und weitere Titel findet ihr in unserem Video.