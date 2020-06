Street Fighter V – Es wird eine fünfte Season geben

Capcom hat bestätigt, dass es eine fünfte und damit letzte Season für Street Fighter V geben wird. Nachdem die vierte Season und die Champion Edition so gut bei den Fans angekommen waren, hat man sich nun dazu entschlossen eine weitere und gleichzeitig finale Inhaltsstaffel zu produzieren. Diese soll fünf Kämpfer und drei Stages beinhalten. Was uns genau erwartet, werden wir erst im Spätsommer erfahren, denn dann können wir mit den ersten Details rechnen.

Bis dahin können wir uns mit der bis dato aktuellsten Version von Street Fighter V vergnügen – der Champion Edition. Diese Version beinhaltet alle Kämpfer und Stages aus dem ursprünglichen fünften Teil und der Arcade-Edition. Damit umfasst sie 40 Charaktere, 34 Stages und mehr als 200 Outfits. Darüber hinaus hat jeder Charakter einen neuen V-Skill 2 erhalten, der die Kämpfe noch aufregender macht. Street Fighter V: Champion Edition ist am 14. Februar 2020 für PC und PlayStation 4 erschienen.

Hello Fighters! Our development team is planning new content for Street Fighter V: Champion Edition! Read all about it in our latest blog post, which includes details on what #SFV players can look forward to!

👊 https://t.co/3Q6jxVQXKx pic.twitter.com/PFPxcLlVkA

— Street Fighter (@StreetFighter) May 27, 2020