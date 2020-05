Outriders – Erster Gameplay-Stream zeigt Umgebungen, Features und Fähigkeiten

Am gestrigen Abend ging der erste Gameplay-Stream von Outriders live und der hatte es bereits ordentlich in sich. Zu sehen gab es neue Umgebungen, diverse Features des kooperativen Zusammenspiels und einzelne Fähigkeiten der spielbaren Charaktere. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Square Enix, die Publisher des kommen Rollenspiel-Shooters von People Can Fly, hatten in der vergangenen Woche angekündigt, im monatlichen Rhythmus Gameplay-Streams abzuhalten zu wollen. Gestern Abend ging der erste dieser Streams online und bot bereits eine Menge Informationen. Mit Outriders möchten sich die Entwickler in einem hart umkämpften Genre etablieren, den Online-Rollenspiel-Shootern. Als Setting dient eine obligatorische Sci-Fi-Welt, die in den ersten gezeigten Bilder durchaus Individualität mitzubringen scheint, gespielt wird aus der Schulterperspektive. Der Fokus der Entwickler liegt ganz klar auf dem kooperativen Aspekt. Mithilfe von der sogenannten Drop-In Koop-Funktion, könnt ihr nahtlos Freunden beitreten oder euch Unterstützung anfordern und dazu bringt jeder Charakter ein eigenes Set an Fähigkeiten mit, welches mit anderen harmonieren kann. Oder in den Worten der Entwickler:

We are making the game we always wanted to play. The team at PCF are all gamers and we love shooters. Shooters are in our DNA and we have been making them for decades. At the same time, we also love RPG’s. We always wanted to play a deep RPG, with an epic story and the flexibility to create lots of interesting character builds, but we also wanted a skill-based, challenging, and intense real-time combat system in our RPG. When the opportunity to create it ourselves came along, it was like a dream come true.