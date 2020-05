Cyberpunk 2077 – Sci-Fi-Rollenspiel in finaler Entwicklungsphase

Wie CD Projekt RED jetzt bestätigt hat, befindet sich das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 in der finalen Entwicklungsphase. Zudem geht aus einem Geschäftsbericht hervor, dass CD Projekt RED mittlerweile das wertvollste Videospiel-Unternehmen Europas ist. Damit haben sie sogar Ubisoft überholt. The Witcher hat sich laut dem Bericht weltweit über 50 Millionen Mal verkauft. Damit ist das Jahr 2020 für das Entwicklerstudio bisher ein voller Erfolg.

High-Tech Open World

In einem kurzen Statement wird Cyberpunk 2077 als eine Hight-Tech Open World bezeichnet, in der die Spieler in die Rolle von V schlüpfen – einem Cyberpunk, der erst kürzlich in die gefährlichste Metropole der Zukunft gezogen ist: Night City. Das Gameplay des Spiels folgt den Regeln des von Mike Pondsmith entwickelten RPG-Systems Cyberpunk 2020. Cyberpunk 2077 erscheint am 17. September 2020 für die PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia.

