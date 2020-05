Die besten Kartenspiele für jeden Gamertyp

Kartenspiele existierten schon von Beginn an auf dem Heimcomputer. Stundenlang haben wir damit verbracht, Solitär und andere vorinstallierte Windows-Minispiele auszuprobieren und auch heute ist unsere Liebe für Kartenspiele in keiner Weise gemindert. Das liegt vor allem daran, dass jeder Typ von Spieler ein passendes Spiel in der Welt der Karten finden kann. Wir haben unsere liebsten Spiele für euch herausgesucht.

Magic: The Gathering Arena

Magic: The Gathering gibt es seit 1993. Das sind fast 30 Jahre! Die Geschichte von MTG ist faszinierend und kann auf earlygame.com ganz ausführlich nachgelesen werden. Obwohl das Spiel eine eigene Fangemeinde hat, gab es immer ein paar Eintrittsbarrieren. Ihr braucht nämlich eine Gruppe von Freunden und einen Treffpunkt, um es zu spielen. Das heißt, bis jetzt brauchte man das. Magie: Die Gathering Arena öffnet das Spiel nun nämlich für neue Spieler auf der ganzen Welt und folgt dabei den Regeln des Originals, sodass Veteranen schnell Einstieg in die digitale Version finden. Benutze Landkarten, um Mana zu erhalten, und verwende dieses, um Feinden die Lebenspunkte zu stehlen. Hier stehen euch alle Arten von Kreaturen, Zaubersprüchen und Verzauberungen zur Verfügung. Zudem können neue Decks freigeschaltet oder gekauft werden.

Slay the Spire

Deckbuilding, Strategie und Charaktere, deren Tiefe und Geschichte an die von einigen Hauptfiguren in AAA-Titel herankommen: Slay the Spire zeigt, wie ein simples Konzept uns stundenlang an den Bildschirm fesseln kann. Das Game ist auf origin.com erhältlich, allerdings findet ihr das Spiel auf allen großen Spieleplattformen wie Steam und dem Microsoft-Store. Am Anfang des Spiels wählt man zunächst seinen Charakter – komplett mit einer vorgegebenen Menge an Healthpoints, Gold und Fähigkeiten – sowie ein passendes Deck aus. Dann geht das Abenteuer auch schon los: auf einer in jedem Spieldurchlauf neu-erzeugten Karte geht es gegen Feinde, bis man schließlich dem Boss gegenüber steht. Somit ist jeder Spieldurchlauf individuell und Slay the Spire hat hohes Wiederspiel-Potenzial.

Texas Hold’Em Poker

Poker wird immer beliebter. Und der Erfolg des Kartenspiels mit Ursprung im 19. Jahrhundert ist kein Zufall. Das Spiel ist besonders beim Herausfordern neuer Gegner äußerst abwechslungsreich und macht somit jede Menge Spaß. Der Nervenkitzel beim Bluffen und das Adrenalin beim Gewinnen einer Runde sind unvergleichbar. Die beliebteste und einfachste Variante von Poker ist dabei das Texas Hold’Em Poker, das sowohl bei Anfängern als auch Fortgeschrittenen am populärsten ist. Ein weiterer Grund, warum Poker immer beliebter wird, ist die steigende Anzahl der verfügbaren Online Casinos. Laut deutschlandslots.com haben sich Online Casinos vollends auf dem Glücksspielmarkt durchgesetzt. Diese bieten meist auch die verschiedensten Versionen des Klassikers an. Kein Wunder also, dass das Kartenspiel noch immer so erfolgreich ist.

Skip-Bo

Skip-Bo ist das ultimative unterhaltsame und einfache Kartenspiel bei dem die Spieler ihre Fähigkeiten und Strategien einsetzen, um aufeinanderfolgende Kartenstapel zu erstellen. Das Ziel von Skip-Bo ist es, dass die Spieler im Spiel versuchen, alle Karten in ihrem Aktionsstapel so schnell wie möglich abzulegen. Der erste Spieler, der dies schafft, gewinnt das Spiel. Das Spiel gibt es beispielsweise auf microsoft.com und kann dort heruntergeladen werden. Das Game ist gegen den Computer oder mit Freunden online spielbar. Zudem findet sich auch ein Online-Mehrspielermodus mit anderen Skip-Bo-Spielern. Ansonsten gibt es auch Browservarianten des Spiels, sodass kein Download vorgenommen werden muss.

Kartenspiele gibt es also für jeden Geschmack. Es bleibt also nur, das richtige Spiel für sich selbst zu finden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen!