Playstation Plus – Der Juni überrascht mit 2 Shooter-Highlights

Neuer Monat, neue Games. Das gilt auch für Playstation Plus. Der Service von Sony wurde vergangenen Monat aber hart von den Fans dafür kritisiert, dass man vermeintlich schlechtere Spiele angeboten hat. Die Kritik scheint sich der Playstation-Konzern zu Herzen genommen zu haben. Denn der Juni hat es in sich und begeistert mit zwei beliebten Shootern.

Abonnenten von Playstation Plus erhalten Call of Duty und Star Wars

Zum einen wäre da das bereits bestätigte Call of Duty: WW2. Der Weltkriegs-Shooter von Sledgehammer Games erschien 2017 und kehrte damit zu den Wurzeln der Serie zurück. Nach zahlreichen Ausflügen in die Zukunft wandte man sich wieder dem zweiten Weltkrieg zu, sehr zur Freude der Fans. Das Spiel könnt ihr als Abonnent von Playstation Plus sogar bereits jetzt schon herunterladen und spielen. Das zweite nun verkündete Spiel für den Monat Juni ist Star Wars: Battlefront 2. Der Nachfolger des 2015 erschienen Reboots haderte zu Beginn mit der heftigen Kritik am Lootbox-Modell. Mittlerweile erfreut sich das Spiel dank einiger Anpassungen aber großer Beliebtheit. Zudem enthält das Spiel auch eine Singleplayer-Kampagne. Das Spiel könnt ihr ab dem 2. Juni ohne Zusatzkosten spielen. Somit kommt man für den neuen Monat als Shooter-Fan voll auf seine Kosten.

Quelle: Playstation Blog