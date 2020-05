The Last of Us: Part II – Review-Embargo fällt eine Woche vor Release

Schon eine Woche vor Release dürfen wir mit den finalen Reviews und Testberichten zum kommenden Action-Blockbuster The Last of Us: Part II rechnen.

Reviews und Vorschauen schon vor Release

The Last of Us: Part II hatte in den letzten Wochen bereits den Gold-Status erreicht und wird damit pünktlich am 19. Juni zum Kauf bereit stehen. Passend dazu hat Sony nun einen Ausblick auf die verbleibende Zeit zum Release gewährt.

Demnach hat das Unternehmen bereits zahlreiche Review-Keys an ausgewählte Medien herausgegeben und erlaubt die Veröffentlichung der finalen Testberichte ab dem 12. Juni um 8:01 Uhr. Das Embargo fällt damit weltweit bereits eine Woche vor offiziellem Release.

Schon an dem 1. Juni dürfen zudem vereinzelt Previews und kurze Vorschauen veröffentlicht werden, die ebenfalls auf den Testmustern basieren und einen ersten groben Blick auf das Actionspiel erlauben. Wie The Last of Us: Part II letztlich bei der Presse abschneiden wird, erfahren wir also schon in rund zwei Wochen.

Quelle: Sony