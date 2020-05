Quantic Dream – Bald folgen erste Informationen zu den neuen Projekten

Bereits vor einiger Zeit gab es Gerüchte um das kommende Spiel von Entwickler Quantic Dream. Nun scheint die französische Spieleschmiede erste Informationen zu den kommenden Projekten bekannt geben zu wollen.

An welchen Projekten werkelt Quantic Dream?

So wendete sich unlängst CEO David Cage an die Öffentlichkeit und gab zu verstehen, dass man derzeit an mehreren aufregenden und interessanten Spielen arbeitet. Er führt weiter aus, dass Quantic Dream derzeit sehr beschäftigt sei und man gerade noch nicht über diese Projekte reden könnte. Dies soll sich aber in Kürze ändern. So erklärt er, dass man “bald” über die neuen Projekte reden wird. Hierbei ist eine Vorstellung im Zusammenhang mit den Next-Gen-Konsolen durchaus denkbar.

Quantic Dream entwickelte früher vorrangig für die PlayStation-Plattformen, agiert mittlerweile aber als unabhängiger Entwickler sowie eigenständiger Publisher. So werden bereits im Juni die bekannten Titel Heavy Rain, Detroit: Become Human und Beyond: Two Souls ebenfalls für den PC veröffentlicht.

Quelle: Twinfinite