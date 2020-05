PlayStation Plus – Call of Duty: WW2 wurde für den Juni bestätigt

Das erste Spiel des monatlichen PlayStation Plus-Angebots wurde heute enthüllt und dabei handelt es sich um einen richtigen Knaller. Call of Duty: World War 2 wird ab dem 01. Juni 2020 für alle Abonnenten des Premium-Services kostenlos verfügbar sein. Ab heute könnt ihr das Spiel sogar schon herunterladen! Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Monatlich grüßt das Murmeltier. Mit dem Juni steht ein neuer Monat in den Startlöchern und wie immer bringt ein neuer Monat auch neue kostenlose Videospiele für PlayStation Plus-Kunden. Und diesen Monat kommen diese Kunden so richtig auf ihre Kosten, denn mit Call of Duty: World War 2 erhaltet ihr einen erstklassigen AAA-Titel. Tatsächlich soll dieser Titel aber nicht alleine bleiben. Das restliche Juni-Line-Up möchte Sony im Verlauf dieser Woche bekannt geben. Bislang wird gemunkelt, dass es sich beim Kollegen von CoD: WW2 eventuell um Spider-Man handeln könnte. Wenn das wahr sein sollte, dürfte das PlayStation Plus-Angebot des Junis eines der großartigsten aller Zeiten sein.

Bis dahin könnt ihr euch noch schnell die Spiele des Mais – Cities: Skylines und Farming Simulator 2019 – unter den Nagel reißen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.

We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq

— PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020