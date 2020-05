The Last of Us – Vorbestellungen von Controller, Konsole und Zubehör gestartet

In wenigen Wochen ist es endlich soweit und Sony veröffentlicht den langersehnten zweiten Teil der Action-Reihe The Last of Us. Passend dazu kündigte der japanische Konzern bereits eine spezielle, limitierte PlayStation 4 sowie Zubehör im Stil des Franchise an. Diese können ab sofort vorbestellt werden.

Konsole und Zubehör im The Last of Us-Look

So können Fans des dystopischen Abenteuers eine PlayStation 4 ganz im Stil des Franchise ergattern. Diese besticht mit einer matt-schwarzen Oberfläche und einer Gravur im Stil von Ellies Tatoo. Der beiligende DualShock 4 passt sich der Konsole optisch an. Neben der matt-schwarzen-Optik ziert das Logo des Spiels das Touchpad in der Mitte des Controllers. Das Bundle enthält neben der Konsole und dem optisch passenden Controller ebenfalls die physische Version des kommenden Blockbusters sowie diverse digitale Inhalte. Das Bundle kann derzeit zu einemn Preis von 499 Euro bei bekannten Händlern vorbeszellt werden.

Der Controller im The Last of Us-Stil lässt dich außerdem separat erwerben. Für Fans der Spielereihe steht ebenfalls ein Headset sowie eine gebrandete Festplatte zum Kauf bereit. Diese können allerdings auch abseits der Sony Heimkonsole verwendet werden.

Quelle: Saturn

Media Markt