Summer Game Fest 2020 – Die nächsten zwei Shows angekündigt

Die E3 setzt aufgrund der derzeitigen Lage in diesem Jahr bekanntlich aus. Auf brandneue Spieleankündigungen müssen Fans aber dennoch auch 2020 nicht verzichten. So rief Geoff Keighley zuletzt das Summer Game Fest ins Leben, das Entwicklern als auch Publishern eine geeignete Bühne bieten soll, um die eigenen Titel vor großem Publikum zu präsentieren.

Zwei Developer Showcase angekündigt

So gab man unlängst bekannt, dass die Event-Reihe um zwei Präsentationen erweitert wird. Zum einen dürft ihr euch den 22. Juni im Kalender markieren, das zweite Event findet hingegen am 20. Juli statt. dabei handelt es sich jeweils um ein Showcase, dass Indie-Spiele als auch AAA-Hits genauer beleuchten soll. Konkreter wurden man bezüglich der Themen aber natürlich noch nicht. Durch die beiden Events wird euch das Day of the Devs-Team sowie Geoff Keighley führen. Die Shows lassen sich an besagten Tagen dann unter anderem über die offizielle Webseite verfolgen.

Quelle: summergamefest.com