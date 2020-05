Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 22.2020

Gegen Ende des Monats haben wir in unserer Releasevorschau vor allem eine Ansammlung an Collections und Remasters auf dem Zettel. Abseits davon gibt es bunte Online-Schlachten, düstere Horror-Trips und physikalisch 100% korrekte Brückenarbeiten.

Alte Schinken neu aufgelegt in der Releasevorschau

GungHos Online-Geplänkel Ninjala erinnert stark an Splatoon, sowohl von der Optik als auch vom Gameplay her, mit dem Unterschied dass die Schlachten nicht mit Schusswaffen, sondern Nahkampf durchgeführt werden. Düsterer geht es in Those who Remain zu, wo ihr eine von einem Dämon verfluchte Stadt besucht. Wer es etwas entspannter will der baut in gemütlicher Stimmung stabile Brücken in Poly Bridge 2. Das Ende des Monats wird jedoch von Collections und Remasters beherrscht. Die Borderlands Legendary Collection, die Bioshock Collection und Xenoblade Chronicles Definitive Edition kommen allesamt auf die Switch. Zudem soll auch Star Wars Episode 1 Racer aus dem Jahre 1999 für PS4 und Switch erscheinen. Zu guter Letzt bekommt The Elder Scrolls Online mit Greymoor eine neue Erweiterung. All diese Titel haben wir auch nochmal in unserem Video für euch mit genauem Releasedatum.