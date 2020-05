Animal Crossing: New Horizons – Offizielle Tomb-Raider-Designs veröffentlicht

Spieler von Animal Crossing: New Horizons können sich ab sofort offizielle Design zum Tom-Raider-Franchise sichern.

Der offizielle Twitter Account von Tomb Raider sorgt derzeit für Abenteurerflair auf eurer Insel. Der Kanal versorgt euch nämlich mit massenhaft QR-Codes, die euch Zugriff auf offizielle Designs mit Tomb-Raider-Bezug gewähren.

Um die schicken Lara-Croft-Desings ins Spiel zu übertragen, müsst ihr nichts weiter tun als die Codes mit eurem Smartphone und Nintendo Account zu scannen. Die Designs können dann über das Spiel heruntergeladen werden.

As promised, here are some #TombRaider QR codes for #ACNH so you can decorate your island with art featuring iconography, artifacts, and lady Lara herself! Tag us in your screenshots so we can see your in-game TR tributes!

🔗https://t.co/b0VUKwW2z5 pic.twitter.com/YFYvIeTkmJ

— Tomb Raider (@tombraider) May 15, 2020