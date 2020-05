PlayStation – Days of Play starten ab Montag

Es warten mal wieder satte Rabatte auf euch, denn ab Montag starten wieder die Days of Play! Hier findet ihr eine kleine Auflistung, was euch die nächsten Tage erwarten wird.

PS VR und mehr im Angebot!

Vom 25. Mai bis zum 8 Juni, erhaltet ihr im PlayStation Store und bei ausgewählten Händlern, viele Rabatte aus dem Hause Sony. Unter anderem könnt ihr das PlayStation VR Starter Pack für 199,99 € ergattern, welches derzeit bei Media Markt für 289,99 € angeboten wird. Eine Jahresmitgliedschaft für PS Plus oder PS Now erhaltet ihr für 41,99 € oder für 3 Monate PS Now zahlt ihr 19,99 €. Natürlich werden auch Spiele zu günstigeren Preisen erhältlich sein. Unter anderem werden ausgewählte Spiele der Playstation Hits für 14,99 Euro erhältlich sein. Darunter Spiele wie Marvel’s Spider-Man, Days Gone, Death Stranding oder The Last of Us. Zwischen dem 3. bis 17. Juni werden weitere Rabatte im PlayStation Store verfügbar sein. Ab Montag erhaltet ihr dann auch auf der Days of Play Seite weitere Infos zu dem Event.

Quelle: PlayStation Blog