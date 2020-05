Hunt: Showdown – Crossplayfunktion endlich verfügbar

Cryteks PvP-Ego-Shooter Hunt: Showdown kann nun simultan von PS4- und Xbox One-Spielern gezockt werden. Crossplay zwischen den beiden Konsolen ist nun möglich.

Ihr seid entweder solo oder im Team als Kopfgeldjäger unterwegs, um Monster zu erlegen und mit deren Trophäen von der Karte zu entkommen. Wenn ihr nun nach zufälligen Teammitgliedern sucht, werden nun beide Konsolen berücksichtigt. So können PS4-Spieler auch mit Xbox One-Spielern in einem Team zusammen zocken. Dies gilt nur für die Kopfgeldjagd, wo ihr Teammitglieder habt. Für Solo-Spiele gibt es die Funktion selbstverständlich nicht.

The long-awaited Crossplay function between Xbox One and PlayStation 4 is here!

You can now find teammates using both consoles when looking for Random partner(s). pic.twitter.com/hogGpLBiMx

— Hunt: Showdown (@HuntShowdown) May 21, 2020