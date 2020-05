The Last of Us Part II – Tiefer Einblick in das Gameplay

Naughty Dog zeigt uns in einem neuen Video, wie das Gameplay in The Last of Us Part II aussieht und was Ellie jetzt so drauf hat. Der Fokus liegt dabei auf den Überlebenskampf, denn körperlich sind viele Feinde unserer Protagonistin Ellie überlegen. Dafür ist sie nun deutlich agiler: Sie kann über kleinere Abgründe springen und auf Objekte klettern, sich unter Autos oder im hohen Gras verstecken und per Knopfdruck Angriffen gekonnt ausweichen. Auch die Gegner sind intelligenter als im Vorgänger, so werden sie gezielt an möglichen Verstecken nachschauen, um euch zu finden.

Crafting und offenere Areale

Das Crafting wurde ebenfalls erweitert, wodurch sich das Erkunden der Welt mehr lohnt. Die wiederum fällt nun größer aus als vorher. Die Spielwelt besteht im zweiten Teil aus offeneren Arealen, die erforscht werden möchten. So kann es auch passieren, dass ihr bestimmte Kämpfe oder spezielle Story-Events verpasst. Übrigens erwarten uns am 27. Mai und am 03. Juni 2020 weitere Videos zum kommenden zweiten Teil. The Last of Us Part II erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4.

The Last of Us Part II - Exklusive Steelbook Edition [PlayStation 4] (Uncut) "The Last of Us Part II" in der Amazon Exclusive Steelbook Edition

Eine intensive, von starken Charakteren getragene Geschichte, durch das Erfolgsstudio Naughty Dog perfekt inszeniert

Langerwartete Fortsetzung von "The Last of Us" kommt endlich auf PS4

Dank modernster Motion-Capturing werden die Emotionen noch realistischer transportiert

Unberechenbare Begegnungen mit Feinden durch das erstklassige KI-System

Quelle: PlayStation Europe via YouTube