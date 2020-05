Going Medieval – Anmeldung für Closed Beta möglich

Wenn ihr Aufbauspiele und das Mittelalter mögt, könnte Going Medieval vielleicht ein kleiner Geheimtipp werden. Entwicklerteam Foxy Voxel und Publisher Irregular Corporation gaben jüngst nicht nur dieses neue Projekt bekannt, sondern im selben Zuge auch die Eröffnung der Anmeldungen für die Closed Beta. Die Beta soll auf jeden Fall noch dieses Jahr starten und zur sehr unkomplizierten Anmeldung kommt ihr hier.

Die alternativgeschichtliche Aufbau-Simulation Going Medieval

Auf Steam könnt ihr euch das Spiel bereits vormerken lassen und euch die Features des Spiel einmal genauer ansehen. Wir haben sie für euch hier einmal aufgeführt:

STECKE DEINEN CLAIM AB

In der Welt von Going Medieval liegt die Gesellschaft des dunklen Zeitalters am Boden. Ende des 14. Jahrhunderts sind 95 % der Bevölkerung aufgrund der grassierenden Pest umgekommen. Als Folge dieser Seuche wird das Land von der Natur zurückerobert.

Die Überlebenden steigen schließlich aus der Asche der Gesellschaft auf. Nun musst du eine solche Gruppe anführen. Baue ihnen ein Zuhause und beschütze sie vor Gesetzlosen, Barbaren und Fanatikern in einem klassenlosen, grenzenlosen und gesetzlosen Zeitalter nach der Katastrophe.

ERRICHTE DEINE FESTUNG

Plane, baue und erweitere deine Siedlung von einer kleinen Holzhütte zu einer kolossalen Burg aus Stein. Mit einfach zu bedienenden 3D-Gelände-Tools kannst du die perfekte Festung erschaffen, von gewundenen unterirdischen Kavernen bis hin zu ausgedehnten mehrstöckigen Festungsanlagen.

VERTEIDIGE DEINE KOLONIE

Diese harte Welt nach der Katastrophe ist voller Bedrohungen von außen. Doch du kannst deinen Siedler durch den Bau undurchdringlicher Verteidigungsanlagen und Fallen die Überlegenheit im Kampf verschaffen. Forsche, fertige Waffen und Ausrüstung an und rüste deine Leute so aus, dass sie sich Wellen von unerbittlichen Angreifern erwehren können.

BESCHÜTZE DEINE DORFBEWOHNER

Deine Siedler haben mit mehr als nur Überfällen zu kämpfen. Sie brauchen Schutz vor dem Hungertod und den Elementen. Lege Vorräte an und baue Unterkünfte, um sie zu ernähren und zu wärmen. Halte den emotionalen Zustand deiner Dorfbewohner aufrecht, da ihre Stimmung leidet, wenn ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht erfüllt werden.

GESTALTE DEINE GESCHICHTE

Erhöhe deine Bevölkerungszahl, indem du Fremden in gefährlichen Situationen hilfst oder gleichgesinnte Reisende aufnimmst. Deine Dorfbewohner haben persönliche Geschichten und Vorstellungen. Lerne sie kennen, indem du ihr Verhalten und ihre Beziehungen zu anderen beobachtest.

Quelle: The Irregular Corporation