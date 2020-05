The Wonderful 101: Remastered – Neuer Trailer zum Launch

The Wonderful 101: Remastered ist ab dem 22.05.2020 für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch in Europa erhältlich. Zum digitalen Launch in Nordamerika hat Platinum Games jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch einen kleinen Einblick in das Spiel gibt. Die physische Veröffentlichung des Games wurde aufgrund der aktuellen Pandemie und den einhergehenden logistischen Herausforderungen auf den 03. Juli 2020 verschoben.

Turbulente Helden-Action

In The Wonderful 101 kontrolliert ihr eine Horde von Superhelden und erlebt ein wahres Hack’n’Slay-Feuerwerk. Die außerirdische Terrororganisation Geathjerk greift erneut die Erde an! Die Superheldengruppe mit dem Namen The Wonderful 100 stellt sich ihnen nun in den Weg, um die Erde zu beschützen. The Wonderful 101 kam ursprünglich am 23. August 2013 für die Nintendo Wii U raus und hat jetzt mithilfe einer Kickstarter-Kampagne ein Remaster erhalten.

Quelle: Nintendo via YouTube