Ghost of Tsushima – Kampfsystem wird euch vor Herausforderungen stellen

Das Entwicklerteam vom lang erwarteten Sony Exklusiv-Titel Ghost of Tsushima verspricht, dass das Gameplay die Lebensgefahr eines Samurai-Schwertkampfes adäquat widerspiegeln wird. In anderen Worten soll das edle Schwertgeprügel einen knackigen Schwierigkeitsgrad besitzen, welches euch nicht allzu viele Hiebe einstecken lassen wird. Wie genau ihr euch das vorstellen könnt, erfahrt ihr im Folgenden.

Nachdem die Entwickler von Sucker Punch in den vergangenen Wochen immer mehr Details zu ihrem Samurai Epos Ghost of Tsushima veröffentlicht hatten, gehen sie nun auch auf den Kern des Spiels ein, den Schwertkampf. Dieser soll nämlich, anders als es eventuell im jüngst präsentierten Gameplay-Video den Eindruck gemacht hat, überaus fordernd und anspruchsvoll sein. Die Entwickler sprechen davon, dass es auf den ersten Blick vielleicht einfach aussehen mag, sich allerdings persönlich vollkommen anders spielen wird. Dabei möchten die Entwickler nicht einfach nur auf den mittlerweile omnipräsenten Souls-Like-Zug aufspringen. Nein, als Grund für den hohen Schwierigkeitsgrad führt das Team Authentizität an. Im Interview mit dem Gaming-Magazin IGN führte der Game Director Nate Fox diesen Ansatz wie folgt aus:

We watched samurai movies and people go down with one or two strikes, and that is embedded inside of the combat. Beating the Mongols in battle will be hard, but it’s that challenge that makes it feel alive and the victory rewarding. You can’t just run into a camp and fight five people at the same time, you will get overwhelmed and die. This is classic samurai stuff. Those fights are incredibly difficult and they’re driven from personality and get solved in the most cinematic way possible, which is also true to fantasy. You need to study your opponent and understand how they attack in order to win.