Call of Duty Black Ops: Cold War – Leak offenbart den Namen des kommenden Spiels

Ein neues Call of Duty sehen wir jedes Jahr. Grund dafür sind die drei Studios Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games. Der Ableger für dieses Jahr sollte eigentlich von Sledgehamemr Games entwickelt werden, Gerüchte erzählen aber von einer schwierigen Entwicklung. Daher wurde bereits gemunkelt, dass wir stattdessen ein neues Black Ops sehen könnten. Ein neuer Leak will nun den finalen Namen des Spiels kennen.

Call of Duty Black Ops: Cold War kehrt zurück zu den Wurzeln

Der Leaker Okami ist bekannt für seine Leaks im CoD-Universum. Nun will er erfahren haben, dass das neue Spiel Call of Duty Black Ops: Cold War heißen wird. Wenig später will auch Eurogamer von Quellen erfahren haben, dass dieser Name tatsächlich korrekt ist. Damit würde man nach all den Jahren wieder zu den Wurzeln zurückkehren. Denn das allererste Black Ops spielte nämlich im Kalten Krieg. Erst ab Teil 2 verabschiedete man sich in die nahe und fernere Zukunft. Damit könnte man auch eine Art Reboot aufgreifen, wie es Infinity Ward auch mit Modern Warfare getan hat. Vorerst müssen wir trotzdem vorsichtig mit diesen Infos umgehen, denn offiziell bestätigt wurde noch nichts. Traditionell werden Spiele der COD-Reihe auch um diese Zeit herum angekündigt. Auch der letzte Ableger wurde Ende Mai enthüllt. Wir dürfen also gespannt sein, ob sich der Leak bewahrheitet.

Quelle: Eurogamer