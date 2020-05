Days of Play 2020 – Diese PlayStation-Hits werden bei der Rabattaktion rabattiert

Bereits vor ein paar Tagen kündigten Werbefyler seitens des Händlers LIDL sowie der Tankstellen JET an, dass Sony in Kürze die Days of Play erneut ausrufen wird. Die riesige Rabattaktion wird also auch 2020 wieder stattfinden. Erste Hinweise zu den First-Party-Spielen, die rabattiert werden, sind ebenfalls aufgetaucht.

Days of Play mit Death Stranding und Days Gone

Laut den kursierenden Flyern startet die Aktion bereits am 25. Mail und soll bis zum 8. Juni 2020 andauern. Bereits im vergangenen Jahr durften sich Fans über große AAA-Blockbuster aus dem Portfolio von Sony freuen. Auch in diesem Jahr sollen erneut First-Party-Titel großzügig rabattiert werden. Laut weiteren Händlern werden sich in diesem Jahr darunter die Spiele Days Gone, Spider-Man, Death Stranding und The Last of Us befinden. Diese werden angeblich jeweils zu einem Preis von 19 Euro erhältlich sein. Neben der Software soll zudem PlayStation Plus um gut 30 Prozent reduziert werden. Besonders preiswerte Konsolenbundles werden ebenfalls erwartet.

Quelle: Playfront