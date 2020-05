Mafia Trilogy – Weitere Details und Releasetermine enthüllt

2K Games und Hangar 13 haben heute weitere Informationen und Details zur kommenden Mafia Trilogy veröffentlicht. Die Definitive Edition von Mafia II und III sind ab sofort erhältlich.

Mafia Trilogy teilweise veröffentlicht

Wie 2K Games am Abend bekannt gab, wird der Publisher alle drei Teile der Mafia-Reihe in einer Definitive Edition wiederauflegen. Der Mafia-Erstling wird dabei ein vollwertiges Remake spendiert bekommen und soll am 28. August 2020 auf den Markt kommen.

Die Mafia II: Definitive Edition stellt hingegen ein Remaster des Klassikers dar und bekommt eine hochwertige 4K-Grafik spendiert. Zu guter Letzt hat 2K auch Mafia III als Definitive Edition neuaufgelegt und das Hauptspiel mitsamt aller Erweiterungen re-releast. Sowohl die Neuauflage von Mafia II als auch III sind ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia erhältlich.

Seid ihr bereits im Besitz von Mafia II oder III erhaltet ihr zudem ein Gratis-Update auf die neuen Versionen. Möchtet ihr hingegen eure Trilogie mit einem Neukauf vervollständigen, bietet euch 2K zudem einige nette Rabatte an.

Quelle: 2K Games