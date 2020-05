Gwent: The Witcher Card Game – Ab sofort kostenlos auf Steam

Gwent: The Witcher Card Game hat nun endlich auch den Sprung auf Valves Plattform Steam geschafft.

CD Projekt Reds Gwent: The Witcher Card Game ist ab sofort auch auf der Spieleplattform Steam erhältlich – und das natürlich kostenlos. Nebst Crossplay mit iOS, Android und GOG, verfügt die Steam-Fassung auch über eine Synchronisierungsfunktionalität, mit der ihr euren Spielstand über Plattformen hinweg übertragen könnt.

“Spiele das Lieblingskartenspiel des Witcher-Universums – und zwar kostenlos! Bei GWENT, einem Mix aus CCG und TCG, kombinierst du Bluffs und spontane Entscheidungen mit einem sorgfältig gestalteten Kartensatz, um in rasanten PvP-Duellen anzutreten. Sammle und führe Geralt, Yennefer und andere kultige Helden der Witcher-Welt. Erweitere deine Sammlung um Zauber und Spezialfähigkeiten, um das Blatt zu deinen Gunsten zu wenden. Setze strategisch Täuschung und schlaue Tricks ein, um den Kampf in den Modi Klassisch, Saison und Arena zu gewinnen. Spiel GWENT: The Witcher Card Game jetzt kostenlos!”