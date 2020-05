Mortal Kombat 11 – Es muss nicht immer in Gewalt enden

Die Mortal Kombat Serie ist vor allem für eines bekannt, viel rohe Gewalt. Aber in Mortal Kombat 11, könnt ihr euch nun auf freundlichere Finisher freuen!

Make love, not war!

Mit den Friendship-Finish-Moves, kehren die Finisher der Neunziger wieder zurück. Hier geht es nicht um Gewalt, sondern um genau das Gegenteil. Im neusten Trailer könnt ihr sehen, wie Jade eine Süßigkeiten Pinata zerschlägt, Sindel mit einem Glas Wein anstößt oder Jax euch mit einer Saxophon-Session verwöhnt. Dies sind nur einige der neuen freundlichen Finisher, die in das Spiel mit einfließen werden. Am 26. Mai erscheint “Friendships”, als kostenloses Update für alle Besitzer von MK 11. Das kostenlose Update gibt Spielern ebenfalls Zugang zu Stage Fatalities und den neuen Stages Dead Pool, Soul Chamber, Kronika‘s Keep und RetroKade. Wer das Hauptspiel noch nicht besitzt, der kann isch die Mortal Kombat 11: Aftermath Kollektion sichern, die alle Charaktere, Story-Inhalte und Spielmodi erhält. Die Kollektion erhaltet ihr für 39,99 €. Und wer dann noch nicht genug hat, der kann sich auch für für das Mortal Kombat 11: Aftermath + Kombat-Pack-Paket für 49, 00 € entscheiden und erhält noch mehr Content.

Quelle: Warner Bros. DE via YouTube