Gewinnspiel – Wir verlosen mit Nintendo 2x Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX (für Nintendo Switch)

Na, erinnert ihr euch noch an eure erste Begegnung mit einem schillernden Pokémon, auch Shiny Pokémon genannt? Man war schon geschockt, dass das Pokémon da vor einem plötzlich eine andere Farbe hatte. Damals war einem noch nicht bewusst, was alles hinter den Shiny Pokémon steckt, mittlerweile wissen wir viel mehr. Shinies sind extrem selten und haben eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aufzutauchen. Deswegen sind sie von Pokémon-Spielern auch so sehr begehrt. Da wird Shiny Hunting betrieben, in dem Ketten gebildet werden, um die mathematische Wahrscheinlichkeit auf ein schillerndes Pokémon zu erhöhen. Mit Items wie dem Schillerpin wird diese noch weiter in die Höhe getrieben, selten bleiben sie jedoch allemal. Dabei sehen sie so toll aus, die Galoppa mit der blauen Mähne, die schwarzen Glurak mit den roten Flügeln oder die goldenen Karpador, die sich in ein rotes Garados entwickeln. Shinies kamen neben den Hauptspielen auch schon in anderen Ablegern vor. Im Anime zum Beispiel tauchen einige Shinies auf, Ash fängt sich so ein schillerndes Noctuh. Auch in Pokémon GO könnt ihr auf Shinies treffen. Die Pokémon Mystery Dungeon-Reihe musste bisher jedoch ohne die andersfarbigen Kreaturen auskommen, das ändert sich jedoch mit Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX. Erstmals könnt ihr auch hier bestimmte seltene Shinies antreffen und sie eurem Team hinzufügen. Und wie es der Zufall will, verlosen wir gleich zwei Exemplare des Spiels an euch.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen insgesamt zwei Spiele von Nintendo für euch.

Gewinner 01-02: je 1x Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX für die Nintendo Switch

Pokemon Mystery Dungeon: Retterteam DX Beantworte Fragen über dich, um zu sehen, welches Pokémon du wirst!

Stelle ein Team aus Pokémon zusammen und rette die Welt vor Naturkatastrophen!

Erkunde Dungeons, die sich jedes Mal verändern, wenn du sie betrittst.

Erlebe Abenteuer mit deinem Retterteam und lerne jede Menge Pokémon kennen.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches unter den Shiny Pokémon ist Dein Favorit?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken.

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise <3