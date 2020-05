Mafia III & Mafia II – Release wohl bereits heute

Am heutigen Abend gegen 18 Uhr kündigte Publisher 2K Games und Entwickler Hangar 13 bereits an neue Informationen zu den Neuauflagen der Mafia-Reihe bekannt zu geben. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Gerüchte um einen zeitnahen Release. Diese Gerüchte könnten nun recht behalten und so erscheinen zumindest Mafia III als auch Mafia II höchstwahrscheinlich am heutigen Dienstag, den 19. Mao 2020.

Mafia III & Mafia II ab heute erhältlich?

So hat zuletzt bereits der offizielle Microsoft Store eine Produktseite des Titels Mafia II: Definitive Edition geleakt auf der der 19. Mai 2020 als Releasedatum zu erkennen war. Nun zog der australische PlayStation Store nach und zeigte selbiges Datum im Zusammenhang mit den beiden Titeln. Demnach werden die beiden aktuelleren Ableger der populären Action-Reihe wahrscheinlich ab heute via Xbox One, PlayStation 4 sowie PC zur Verfügung stehen.

Die Mafia II: Definitive Edition wird dabei allerdings kein vollständiges Remake sein sondern lediglich ein Remaster, das euch HD-Auflösung bieten wird. Die Mafia III: Definitive Edition wird hingegen neben dem Hauptspiel ebenfalls alle Erweiterungen beinhalten. Weiter Verbesserungen sind hierzu bislang nicht bekannt. Im August soll dann das Remake zum Erstling der Reihe folgen. Hier kursiert derzeit das Datum 28. August 2020 im Netz.

Aktuelle Informationen erwarten uns heute um 18 Uhr von Entwickler Hangar 13 selbst.

Quelle: Game7