Dragon Ball Xenoverse 2 – Über Sechs Millionen mal verkauft

Bandai Namcos Dragon Ball Xenoverse 2 hat die Marke von sechs Millionen Verkäufen geknackt. Das hat jetzt die neuste Ausgabe des V-Jump Magazins berichtet. Passend dazu findet ein neuer Kämpfer den Weg ins Spiel: Kaioshin der Zeit Chronoa. Ihre Super-Angriffe sind Holy Ingres und Kairos Cannon. Die Ultimate Attacken heißen Galaxy Time Impact und God Cross Cannon. Wann genau sie dazustößt ist noch nicht bekannt, aber sie wird im Zuge eines Updates hinzugefügt.

Update bringt frischen Wind

Neben dem Kaioshin der Zeit bringt das Update noch weitere Neuheiten. So wird es auch eine neue Broly-Perücke und Rüstung geben, ein Kaioshin der Zeit Kostüm und eine Erweiterung für das Partner-Anpassungs-Feature, wodurch Charaktere genutzt werden können, die bisher nicht zur Auswahl standen. Dragon Ball Xenoverse 2 ist am 25. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Am 22. September 2017 hat es zusätzlich eine Nintendo Switch Portierung erhalten.

Quelle: Gematsu