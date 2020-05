Ghost of Tsushima – So viel Speicherplatz benötigt das Open-World-Abenteuer

Erst vor wenigen Tagen lieferte uns Sony ein umfangreiches Gameplay-Video zu Ghost of Tsushima. Wer das verpasst hat, hier haben wir darüber berichtet. Wer sich derweil Sorgen gemacht hat, wie viel Speicherplatz das Spiel verschlingen wird, der hat nun Gewissheit. Zwar nicht auf dem State-of-Play-Event, dafür aber auf der offiziellen Produktseite erhalten wir dazu nun Infos.

Benötigter Speicherplatz für Ghost of Tsushima fällt noch moderat aus

Das PS4-Spiel benötigt demnach ca. 50 Gb Festplattenspeicher. Das ist weder besonders viel, noch besonders wenig. Das Action-Adventure liegt damit so ziemlich im Mittelfeld. Auch die oft verglichenen Ableger aus der Assassin’s Creed-Reihe lagen ungefähr bei knapp unter 50 Gb. The Last of Us 2 verbraucht dagegen doppelt so viel Speicher. Auch ein Red Dead Redemption 2 liegt mit über 100 Gb inklusive der DLC’s deutlich höher. Das Japano-Epos erscheint am 17. Juli exklusiv für die Playstation 4. Wer sich einen genaueren Blick auf das Gameplay erhaschen will, dem sei nochmal das Gameplay-Event von Sony ans Herz gelegt.

Ghost of Tsushima - Standard Edition - [PlayStation 4] Jin Sakai muss mit den Samuraitraditionen brechen, den Weg des Geisteseinschlagen und einen unkonventionellen Krieg um die Freiheit von Tsushima führen.

In diesem Open-World-Action-Adventure durchstreifst du riesige Landschaften und weites Gelände, um komplexe Charaktere zu treffen, auf alte Sehenswürdigkeiten zu stoßen und die verborgene Schönheit von Tsushima zu entdecken.

Fordere Gegner in packenden Samuraikämpfen mit deinem Katana heraus, meistere den Bogen gegen ferne Bedrohungen und entwickle Tarntaktiken.

Jetzt vorbestellen und Boni sichern:- Digitaler Mini-Soundtrack von Ghost of Tsushima, Dynamisches Design „Ghost of Tsushima – Jin“ und Avatar „Ghost of Tsushima – Jin“

