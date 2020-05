EGX Berlin 2020 – Messe offiziell abgesagt

Aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland wird auch die EGX Berlin 2020 nicht stattfinden.

Nachdem bereits die E3, gamescom und Konsorten ins Wasser fielen, zieht nun auch der Berliner-Ableger der EGX nach: Wie die Veranstalter heute mitteilten, wird die EGX Berlin 2020 nicht stattfinden.

Anlass ist das im Bundesland Berlin ausgeweitete Verbot von Großveranstaltungen, welches nunmehr bis zum 24. Oktober gelten soll. Die damit einhergehende Planungsunsicherheit hatte die Veranstalter nun zu diesem einschneidenden Schritt gezwungen. In einem Statement heißt es:

„Derzeit ist nicht abzusehen, wie die am 6. Mai von der Bund-Länder-Konferenz im Grundsatz beschlossenen Eckpunkte auf Länderebene im Einzelnen umgesetzt werden. So sind in Nordrhein-Westfalen inzwischen Fachmessen unter Auflagen ab dem 30. Mai wieder zulässig. Ausgenommen davon sind Consumer-Shows, zu denen eine EGX Berlin zählt. Um Ausstellern und Fans eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen und eine mögliche kurzfristige Absage zu vermeiden, haben wir uns nun entschlossen, die EGX Berlin in diesem Jahr nicht durchzuführen. Es ist wirklich schade, dass wir aussetzen müssen, aber ich glaube, alle haben trotz der Enttäuschung absolutes Verständnis dafür, dass uns in der aktuellen Situation nichts anderes übrig blieb.“