Paper Mario: The Origami King – Neuer Titel überraschend von Nintendo angekündigt

Nintendo hat zwar im Moment keine Direct im Petto, an Überraschungen mangelt es ihnen jedoch keinesfalls. So kündigten sie völlig unerwartet Paper Mario: The Origami King an. Es ist mittlerweile das sechste Spiel in der Paper Mario-Reihe und wird mal wieder mit einem einzigartigen Feature aufwarten.

Paper Mario: The Origami King faltet euch zusammen

Die beiden vorherigen Ableger Sticker Star und Color Splash konnten die Paper-Mario-Fangemeinde nicht so wirklich überzeugen. Viel zu sehr war man vom Spielprinzip der Vorgänger abgewichen und in der Mittelmäßigkeit versunken. Ob man mit The Origami King nun zu alter Größe zurückkehren kann, bleibt abzuwarten. Der erste Trailer sieht jedenfalls vielversprechend aus. Er zeigt, dass natürlich die asiatische Faltkunst Origami im Vordergrund steht und als Aufhänger für die Story dient Aber auch minimale Einblicke in das Kampfsystem kann man erhaschen. So befindet man sich in der Mitte eines Rings, den man drehen und somit die Gegner neu anordnen kann. Lange müssen wir nicht auf das Spiel warten, es erscheint bereits am 17. Juli für die Switch.

Quelle: Nintendo