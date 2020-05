Diablo 2 Resurrected – Gerüchte um Remaster sprechen von Release in 2020

Erscheint ein Remaster zum Rollenspiel-Hit Diablo 2 womöglich noch 2020? Ein Insider verrät weitere vermeintliche Details zur RPG-Neuauflage.

Ankündigung im Sommer geplant?

Die Gerüchte um ein Remaster zum RPG-Klassiker Diablo 2 reißen einfach nicht ab. Wie die französische Website Actugaming unlängst berichtete, könnte eine entsprechende Neuauflage sogar schon früher auf den Plan treten als gedacht. Demnach behaupte ein Insider, dass die Neuauflage unter dem Titel Diablo 2 Resurrected veröffentlicht werden soll und noch Ende 2020 auf den Markt kommen könnte.

Eine Ankündigung des Remaster sei aller Wahrscheinlichkeit nach für das sogenannte Summer Game Fests geplant, welches als Ersatz für die E3 in diesem Sommer stattfindet und an dem Blizzard bekanntlich teilnehmen wird. Die Umsetzung erfolgt dabei in Zusammenarbeit mit Entwickler Vicarious Visions, die zuvor bereits an der PC-Version von Destiny 2 werkelten.

Inwieweit die Gerüchte nun der Wahrheit entsprechen, bleibt aber abzuwarten. Zumindest hatte Actugaming bereits in der Vergangenheit mit Voraussagungen dieser Art recht behalten. So hatte man zuletzt nicht nur die Ankündigung von Overwatch 2 korrekt vorhergesagt, sondern auch die Vorstellung von Diablo 4 richtig eingeschätzt.

Quelle: Actugaming