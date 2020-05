Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Kommt auch für PlayStation 5

Das langersehnte Rollenspiel Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 war bislang lediglich für die betagtere Konsolengeneration mitsamt Xbox One sowie der PlayStation 4 angekündigt worden. Am vergangenen Donnerstag zeigte Microsoft im Rahmen der hauseigenen Xbox Inside einen neuen Trailer zum spannenden Spektakel und erklärte ebenfalls den Release für die Next-Gen-Konsole Xbox Series X. Kurz darauf sprach Publisher Paradox Interactive zudem über die Umsetzung für Sonys’s Konkurrenzprodukt PlayStation 5.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 auf der PlaStataion 5

Demnach wird das Rollenspiel nicht nur auf Microsofts nächster Hardware zu finden sein, auch die PlayStation 5 soll mit dem langersehnten Titel bedacht werden. Während Käufer der Xbox-Fassung von dem Feature Smart Delivery profitieren, ist indes noch unklar, ob auch Interessenten auf der PlayStation 4/5 von einem derartigen Vorteil gebrauch machen können. zur Erinnerung: Microsofts Smart Delivery ermöglicht es Käufern von der Xbox One-Version den Titel ebenfalls kostenfrei auf der kommenden Konsole zu spielen, gleichzeitig funktioniert das Ganze natürlich auch andersherum. So ist es für Xbox-Jünger zukünftig nicht notwenig die Spiele bei einem Generationswechsel mehrfach zu erwerben. Sony hat offiziell bislang noch keine eigene Lösung für das Problem vorgestellt.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 First Blood Edition [Playstation 4] Tauchen Sie tief in die faszinierende Welt ein und leben Sie Ihre Vampir-Fantasien in einer Stadt voller intrigierender Charaktere aus

Das Kampfsystem macht den Spieler selbst zur ultimativen Nahkampfwaffe; mit zunehmender Erfahrung und Fortschritt wächst diese Macht immer weiter

Brüchige Allianzen - Im Krieg um den Bluthandel gilt es sich einer, der um die Macht wetteifernden Fraktionen anzuschließen

First Blood Edition: Digitaler offizieller Soundtrack, Waffenskin: Gravierte Pistole, Retro Jäger Outfit und Waffenskin: Bürgerkriegssäbel

Quelle: Paradox Interactive