Desperados 3 – Strategiespiel erreicht Gold-Status

Desperados 3 hat nun offiziell den Gold-Status erreicht. Einen neuen Eintrag im Entwicklertagebuch gibt es gleich obendrauf.

THQ Nordic und Mimimi Productions haben offiziell den Gold-Status von Desperados 3 verkündet. Die Entwicklung des Echtzeit-Strategie-Titels ist damit bereits abgeschlossen und einem pünktlichem Release zum 16. Juni dürfte dementsprechend nichts mehr im Wege stehen.

Im Zuge dieses Meilensteins bedankte sich die Spieleschmiede zugleich bei allen Unterstützern und den Fans mit einem sympathischen Teambild auf Twitter:

It's finally happened: #Desperados3 just went gold! Yeeehaw! 🤠

This picture is the proof. Thanks to everyone who has supported us so far. Here is to the team, the game & YOU! ♥️🍻 Come celebrate this milestone with us on our Discord channel: https://t.co/L4VSxgfah2 pic.twitter.com/Kvx1y41Ito

— Mimimi (@MimimiProd) May 8, 2020