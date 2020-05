Realms Beyond: Ashes of the Fallen – Beta steht vor der Tür

Realms Beyond: Ashes of the Fallen ist ein vielversprechendes Kickstarter-RPG aus Deutschland, welches sich an typischen Pen and Paper-Games wie Baldur’s Gate oder Pathfinder orientiert. Unterstützer der Kampagne können sich nun freuen denn ab dem 15. Mai 2020 soll es eine Art Combat-Demo geben, welche jedoch laut Entwicklerteam schon fast wie eine Beta gewertet werden kann, da darin nicht nur das Kampfsystem erprobt werden kann, sondern auch viele weitere Features des Spiel ausprobiert werden können. Ebenso wurde angekündigt, dass bald darauf auch schon die Early Access-Phase auf Steam starten soll. Die Veröffentlichung ist bereits für das Jahr 2020 geplant.

Das erlebt ihr in Realms Beyond: Ashes of the Fallen

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Fantasy-Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem und einem Heldengruppensystem, welches es einem zu jeder Zeit erlaubt, bis zu sechs Charaktere zu kontrollieren. Ob man nun eine große, offene Welt erkunden möchte, sich in taktischen Kämpfen messen will, die es ermöglichen, die nächsten Züge mit Voraussicht zu wählen oder einfach in der reichhaltigen Welt verlieren möchte – das Spiel bietet einem die Möglichkeit dazu.

Das sind die Features auf die ihr euch freuen könnt

Komplexes rundenbasiertes Kampfsystem, das hunderte Zaubersprüche, Angriffsvarianten und andere Aktionen ermöglicht. Basierend auf dem Regelwerk der 3 . 5e, Revised System Reference Document (SRD), enthalten in der Open Game License v1.0a (OGL) von Wizards of the Coast, Inc.

5e, Revised System Reference Document (SRD), enthalten in der Open Game License v1.0a (OGL) von Eigens erstellte, isometrische Grafikengine, die zoombare 2D und 3D Technik kombiniert, welche es ermöglicht, bisher nie dagewesenen Detailreichtum in per Hand erstellten Levels darzustellen

Eine lebhafte, offene Welt, die ganze Kontinente umfasst, gefüllt mit glaubhaften NPCs, komplexen Kulturen, Fraktionen, Gesellschaften und einer faszinierenden jahrhundertelangen Geschichte

Erstelle eine Heldengruppe von bis zu sechs Charakteren, die du aus 7 verschiedenen Völkern, sowie 8 verschiedenen Klassen erstellen kannst: Bearbeite ihr Aussehen, ihre Ausrüstung, mögliche Aktionen und Fähigkeiten

Mehr als einhundert Zaubersprüche, jeder mit einzigartigen, überwältigenden grafischen Effekten

Über eintausend individuelle Gegenstände, mit denen interagiert werden kann

Eine epische Hintergrundgeschichte, massive Quests, unzählige Missionen, Horden von Monstern und eine Welt, die von Überlieferungen und Geheimnissen durchdrungen ist

Erstelle deine eigenen Abenteuer, Kampagnen oder sogar ganze Welten mit der mächtigen RPG Engine von Realms Beyond

Angebot Baldur's Gate Enhanced Edition - [Nintendo Switch] Nativer Support für hochauflösende Widescreen-Displays und für Controller optimiert

Enthält die Original-Kampagne, die Erweiterung Tales of the Sword Coast, die Portrait Packs DLC Faces of Good and Evil, the Dice, Camera, Action! sowie Adventurers of Neverwinter voice DLC.

Neues eigenständiges Abenteuer: The Black Pits und neue Spielfiguren

Neue Stimmsets und Portraits für Spielfiguren

Erweitertes Farbschema für Haare, Haut und Bekleidung während der Erstellung der Spielfiguren

Quelle: Realms Beyond