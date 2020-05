The End of the Sun – Slawisches Fantasyspiel bei Kickstarter

The End of the Sun ist das Herzensprojekt einer kleinen Gruppe aus Polen. Nun haben sie eine Kickstarter Kampagne gestartet um ihm das gewünschte Leben einhauchen zu können. Bereits nach 48 Stunden waren 20% der Zielsumme erreicht. Bei dem Spiel handelt es sich um ein First-Person-Erkundungs- und Abenteuerspiel bei dem der Fokus vor allem auf der Geschichte liegt, da sie in der Welt der slawischen Riten und Legenden ihren Platz einnimmt. Ein Spiel bei dem die Grenzen zwischen Realtität und Mythos zu verschwimmen scheinen. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel bereits vormerken.

Darum geht’s bei The End of the Sun

Ihr übernehmt die Rolle des Ashters (Volhv), der die Gabe hat, in der Zeit zu reisen und Wissen über Navia (den Raum, in dem menschliche Schicksale geformt werden) besitzt. Ihr folgt den Spuren des geheimnisvollen Flüchtigen und gelangt in ein geheimnisvolles Dorf. Doch abgesehen von abgebrannten Feuerstellen findet ihr dort nichts vor. Hier beginnt euer Abenteuer. Auf Steam wird die Geschichte offiziell so beschrieben: “Eine Geschichte, die von der slawischen Mythologie und Sagenwelt inspiriert wurde. Sie stellt die Ereignisse dar, die sich während der 4 großen slawischen Feste während der 4 Jahreszeiten ereignen, die zeitlich weit voneinander getrennt sind. Sie spiegelt mystische Ereignisse, Kultur und die Gewohnheiten der Menschen auf ungewöhnliche Weise wider. Das Spiel ist sowohl von Abenteuer- als auch von Erkundungsspielen inspiriert, bei denen unorthodoxe Rätsel zu lösen sind, aber hier steht die Handlung an erster Stelle.”

Diesen Features begegnet ihr in dem vielversprechenden Kickstarter-Projekt

Nicht-lineare und fesselnde Geschichte – Du kannst bestimmte immersive Geschichten in deinem eigenen Tempo und in dem Moment erleben, in dem dir danach ist.

Ethnografische Museen, die mittels Fotogrammetrie gescannt wurden – Um hochwertige Grafiken zu erhalten, haben wir ethnografische Museen besucht, in denen wir Hunderte von Objekten und ganze Gebäude gescannt haben, damit man sie im Spiel so bewundern kann, wie sie tatsächlich sind. Wir haben auch Elemente der natürlichen Umgebung gescannt, um ein möglichst europäisches slawisches Klima abzubilden.

Reise in der Zeit –Wechsle zwischen vier Perioden, die durch viele Jahre voneinander getrennt sind und in vier Hauptjahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst, Winter) spielen. Lerne die Geschichten der gleichen Helden in verschiedenen Phasen ihres Lebens kennen.

Folgen des Zeitreisens – Bestimmte Elemente der Geschichte und der Welt um dich herum werden sich dir erst erschließen, wenn du die Wege des Schicksals bestimmst und die Zukunft beeinflusst. Ereignisse aus der Vergangenheit wirken sich auf die Zukunft aus.

Slawische Welt, ihre Kultur und täglichen Aktivitäten – Während du die Story erlebst, kannst du nicht nur die immersive Geschichte genießen, sondern auch die längst vergessenen alltäglichen Aktivitäten und Gegenstände betrachten, die heute nicht mehr benutzt werden.

Erkundung der offenen Welt – Reise zwischen den Gehöften und der Umgebung des Dorfes hin und her und finde Details des Rätsels heraus, das dort irgendwo verborgen liegt.

Dynamische Welt, Wetterbedingungen, Beleuchtung – Die Tageszeit, das Wetter und die Beleuchtung ändern sich innerhalb eines Tages reibungslos und dynamisch vor deinen Augen, während du weitere Teile des Rätsels entdeckst.

Quelle: Kickstarter