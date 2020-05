The Ascent – Koop-Sci-Fi-Action erscheint noch dieses Jahr

Zurzeit scheinen die Koop- und Multiplayerspiele schier aus dem Boden zu schießen und auch Curve Digital springt mit ihrem Projekt The Ascent auf diesen Zug auf. Im Rahmen des Online-Events Inside Xbox wurde das vielversprechende Projekt vorgestellt und bietet sowohl einen Einzelspieler, als auch einen Koop-Modus. Laut Ankündigung soll das Spiel noch 2020 für den PC und Xbox erscheinen. Auf Steam könnt ihr es bereits eurer Wunschliste hinzufügen.

Die überbevölkerte Welt von The Ascent und was ihr tun müsst

Das Spiel wirft euch kurzerhand in die Cyberpunk-Welt namens Veles und ihr seid Sklave in der Arkologie des Konzerns Ascent Group. Doch wie es eben so kommt, werdet ihr während eurer Arbeit in eine Reihe katastrophaler Ereignisse gezogen. Die Ascent Group, ihres Zeichens der größte Megakonzern des Planeten, stellt ihren Betrieb aus unbekannten Gründen ein und verursacht dadurch den Kollaps der automatischen Sicherheitssysteme. In der offiziellen Beschreibung steht desweiteren: “Das Überleben deines Bezirks steht auf dem Spiel, denn konkurrierende Konzerne wollen die Macht ergreifen und Verbrechersyndikate ihre Anteile auf dem Schwarzmarkt ausweiten. Greif zu den Waffen, halte sie auf und finde heraus, was dieses Chaos verursacht hat.”

Quelle: Curve Digital via Twitter