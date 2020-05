Mass Effect – Bekommen wir ein Remaster der Trilogie?

Electronic Arts hat vor Kurzem angekündigt, bis Ende April 2021 14 neue Titel zu veröffentlichen. Genannt wurde dabei auch ein EA-HD-Titel, was Gerüchte um ein Remaster der Mass Effect Trilogie entfachte. Laut Venturebeat stimmen diese Gerüchte tatsächlich. Es wird sogar davon gesprochen, dass das Remaster auch für die Nintendo Switch erscheinen soll. Ob diese Behauptungen allerdings stimmen, bleibt abzuwarten.

Jeff Grubb ist sich sicher

Der Redakteur von Venturebeat, Jeff Grubb, ist sich jedoch sicher: Bei dem HD Remake handelt es sich um die Mass Effect Trilogie. So hebt er diese Behauptung noch einmal in einem persönlichen Tweet hervor. Schon in der Vergangenheit lag Jeff Grubb mit seinen Vorhersagen richtig. Offiziell wurde aber bisher keine der jetzt getätigten Aussagen bestätigt. Wir können also gespannt sein, was uns erwartet.

Did you read all the way to the end? https://t.co/sdtJmDUdcn pic.twitter.com/DFWPxOmvra — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 6, 2020

Quelle: Venturebeat.com, Jeff Grubb via Twitter