Bright Memory: Infinite – Neuer Gameplay-Trailer des coolen One-Man-Projekts

Im Rahmen der neuesten Ausgabe des Online-Events Inside Xbox wurde von dem in letzter Zeit so stillen Projekt Bright Memory: Infinite ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Der Hack-and-Slash-Shooter wird von FYQD Personal Studio, einem wahren One-Man-Studio, im Alleingang entwickelt. Einen Veröffentlichungstermin für das beeindruckende Indie-Spiel gibt es jedoch noch nicht. Auf Steam könnt ihr es euch allerdings bereits vormerken. Ebenso soll es für die Xbox erscheinen.

Über Bright Memory: Infinite

Aber da gab es doch mal so ein Projekt mit ähnlichem Namen. Richtig, Birght Memory sollte nämlich ursprünglich in mehreren Episoden erscheinen. Der Entwickler entschied sich aus verschiedenen Gründ dagegen und arbeitet nun an seinem neuen Projekt mit dem Beinamen Infinite. Spieler die jedoch bereits die erste Episode erworben hatten, bekommen das fertige Produkt des neuen Projektes kostenlos. Und darum geht’s: Ihr werdet ins Jahr 2036 geschickt. Ein seltsames Phänomen ist am Himmel auf der ganzen Welt aufgetaucht und bereitet Wissenschaftlern rund um die Welt Kopfzerbrechen. Die Supernatural Science Research Organization (SRO) schickt Agenten los um dieses Phänomen genau unter die Lupe zu nehmen. Bald stellt sich heraus, das alles noch komplizierter als gedacht ist. Denn augenscheinlich existiert eine zweite Welt, die mit der euren verbunden ist.

Quelle: YouTube