Podcast: Wie Microsoft den Startschuss der neuen Xbox vermasselt… LIVE-Reaktion auf Xbox Series X Gameplay-Stream | Folge 07

Die Podcaster Tobias Liesenhoff und Kevin Kreisel sind zusammen mit Lukas Hesselmann zurück auf Spotify und Apple Podcast. Ab sofort wird es, zum Start noch unregelmäßig, einen rund einstündigen Talk über die aktuellen Geschehnisse in der Film- und Gamingwelt geben.

Bis zur Glotze und noch viel weiter…

Microsoft gab in der vergangenen Woche bekannt, dass am 07. Mai 2020 eine erste Gameplay-Präsentation in Form einer Xbox-Inside zur Xbox Series X gezeigt wird. Auch das brandneue Assassin’s Creed: Valhalla sollte seine erste Gameplay-Premiere feiern. Doch was genau wurde eigentlich gezeigt und wie reagieren Videospielredakteure auf Ankündigungen? Wir liefern euch alle Spiele der Präsentation inklusive Live-Reaktion zur Inside-Show.

In dieser Folge übernahm Tobias die Moderation

Podcast über die Xbox Series X Präsentation, Assassin’s Creed: Valhalla und DIRT 5

