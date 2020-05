The Last of Us Part II – Collector’s Edition für 234,00 € vorbestellbar

The Last of Us Part II erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 und kann ab sofort auch wieder für 234,00€ in der Collector’s Edition bei Amazon.de vorbestellt werden. Die Geschichte setzt fünf Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Teil an. Ellie scheint endlich ein Zuhause gefunden zu haben, doch dieser Frieden hält nicht lange an.

The Last of Us Part 2 Collector’s Edition bestellbar

Aufgrund der Pandemie musste der Releasetermin verlegt werden und zu allem Übel kam auch noch ein riesiger Leak dazu. Ganz gleich, was man bereits gesehen oder gehört habe, es sei nichts im Vergleich dazu, dass Spiel selbst zu spielen und zu erleben. Es wird am 19. Juni exklusiv für die PS4 erscheinen.

The Last of Us Part II - Collector's Edition [PlayStation 4] (Uncut) Langerwartete Fortsetzung von "The Last of Us" kommt endlich auf PS4

Eine intensive, von starken Charakteren getragene Geschichte, durch das Erfolgsstudio Naughty Dog perfekt inszeniert

Unberechenbare Begegnungen mit Feinden durch das erstklassige KI-System

Unvorhersehbarer Einzelspieler-Story-Modus, im Stile eines Hollywood-Blockbusters

Dank modernster Motion-Capturing werden die Emotionen noch realistischer transportiert

Quelle: Amazon.de