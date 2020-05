Assassin’s Creed Valhalla – Entwicklerteam entschuldigt sich für den “Gameplay-Trailer”

Im Rahmen der gestrigen Inside Xbox-Ausgabe hatten uns die Entwickler von Ubisoft Gameplay-Material zum kommenden Assassin’s Creed Valhalla versprochen. Ein Versprechen, dass sie nicht einhalten konnten und welches zu einer großen Welle der Kritik geführt hat. Die Community ist enttäuscht und das zurecht. Der Creative Director von Valhalla reagierte heute via Twitter auf diese Enttäuschung. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Schon vor der Inside Xbox am 07. Mai 2020 hatte Ashraf Ismail, seines Zeichens Creative Director bei Ubisoft, versucht die Erwartungshaltung der Community in Schach zu halten. Denn laut ihm, war bereits vorher klar, dass es sich beim gezeigten Material definitiv nicht um eine Gameplay-Demo handeln konnte. Im Rahmen der Marketingkampagne von Ubisoft, war uns aber genau das versprochen worden, ein Fehltritt den Ismail einräumt. Denn leider erwartete die Gaming-Welt am gestrigen Abend, bewegte Bilder in Echtzeit von Valhalla zu sehen, den Titel, den Microsoft für den krönenden Abschluss aufgehoben hatte. Was wir stattdessen bekamen, war ein weiterer CG-Trailer. Ein CG-Trailer der dementsprechend mit einer überaus negativen Resonanz gestraft wurde. Der entsprechende YouTube-Upload steht aktuell mit 32.000 Dislikes zu 18.000 Likes da. Natürlich haben wir in der Branche schon schlimmeres erlebt, jedoch spricht das nichtsdestotrotz eine deutliche Sprache.

Im Folgenden seht ihr den Twitter-Post von Ismail, in dem er auf die Kritik der Community angeht. Anfang der Woche hatte das Entwicklerteam von Assassin’s Creed Valhalla eine Handlungsstruktur versprochen, die wir so noch nie erlebt haben.

Hello all❤️

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!🙂

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020