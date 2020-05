Dragon Ball FighterZ – Goku (Ultra Instinct) erscheint am 22. Mai

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum kommenden DLC-Kämpfer Goku (Ultra Instinct) veröffentlicht. Darin zu sehen ist, wie sich Son-Goku in seiner bisher stärksten Form gegen den mächtigen Jiren durchsetzt. Diese Ultra Instinct Stufe ist sogar noch stärker als die Super Saiyajin Gott Form und war das erste Mal in Dragon Ball Super zu sehen. Am 22. Mai ist es dann so weit und ihr könnt eure Ultra Instinkte rauslassen. Wer übrigens den FighterZ Pass 3 besitzt, kann sogar schon zwei Tage früher loslegen.

Fünf neue Fighter

Goku (Ultra Instinct) ist der zweite Charakter des FighterZ Pass 3. Am 28. Februar 2020 erschien bereits Kefla, die Fusion aus Caulifla und Kale. Insgesamt wird der dritte FighterZ Pass fünf Kämpfer beinhalten. Welche die anderen drei allerdings sind, ist bisher nicht bekannt. Wer übrigens eine Xbox One hat und das Spiel kostenlos testen möchte, kann das zurzeit machen. Bis zum 11. Mai ist das Game dort gratis spielbar. Dragon Ball FighterZ ist am 26. Januar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Zwei Tage später kam es auch für die Nintendo Switch raus.

Quelle: Bandai Namco via YouTube