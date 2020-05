Assassin’s Creed Valhalla – Entwickler versprechen einzigartige Handlungsstruktur

Die Neuigkeiten um Assassin’s Creed Valhalla reißen nicht ab. Laut dem Narrative Director des kommenden Wikinger-Abenteuers, erwartet euch in Valhalla eine innovative Handlungsstruktur, die ihr so noch nie gesehen habt. Doch wie genau können wir uns das vorstellen? Im Folgenden erfahrt ihr mehr dazu.

Nach den antiken Ägyptern und Griechen stehen im kommenden Assassin’s Creed die allseits beliebten Wikinger im Rampenlicht. In einem schicken CGI Trailer stellten die Entwickler von Ubisoft diesen neuen Ansatz vor, samt stimmigen nordischen Setting. Doch wer von einem vorhersehbaren Verlauf der Geschichte rund um die äxteschwingenden Hipster ausgeht, dürfte falsch liegen. Der Narrative Director von Valhalla sprach in einem Interview mit GameSpot über seine Arbeit und verspricht eine innovative Handlungsstruktur. Leider ließ sich Darby McDevitt nur wenig konkrete Informationen zu seinen mutigen Versprechungen entlocken:

We do approach narrative in this game in a very unique way and I think it will be one of the stand-out aspects of the game – the structure of the narrative. Because the structure of the narrative is different – it relied on structuring story experiences in a way I haven’t seen in any game as far as I can think of – this will definitely be a unique story structure for Assassin’s Creed fans.

But I would even dare say it’s quite unique for any game. I don’t think people have experienced a story in quite this way – how we present it to you, how you consume it – it’s very unique. It relied on being willing to experiment with a different way of presenting information to players and leading you through the world.