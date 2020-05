Evil Genius – Sichert euch den PC-Klassiker kostenlos

Rebellion verschenkt derzeit den Spiele-Klassiker Evil Genius in einer digitalen Version.

Evil Genius für lau

Solltet ihr das 2004 erschienene PC-Spiel Evil Genius noch nicht besitzen, dann kommt jetzt eure Chance: Entwickler Rebellion gibt den Klassiker nämlich nun kostenfrei an alle Besitzer eines Rebellion-Accountes heraus. Geht dazu einfach auf die offizielle Seite, legt euch dort ein Konto an und verknüpft dieses mit eurem Steam-Account. Die digitale Spiele-Kopie wird dann entsprechend in eurer Bibliothek hinterlegt.

In Evil Genius schlüpft ihr in die Rolle der Bösewichte, die nichts geringeres als die Weltherrschaft anstreben. Dafür baut ihr eine eigene Untergrundbasis auf, sammelt Schergen und schickt diese auf geheime Missionen.

Mit Evil Genius 2 soll schon in diesem Jahr ein Nachfolger auf den Markt kommen.

Quelle: Rebellion