Prince of Persia Redemption – Video eines gecancelten Projekts aufgetaucht

Der persische Prinz hat schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Seit Jahren scheint jedoch, ein Video von Prince of Persia Redemption auf Youtube gewesen zu sein.

Via Twitter teilte Analyst Daniel Ahmad, dass angeblich seit acht Jahren altes Videomaterial eines gecancelten PoP Projekts, auf Youtube zu sehen war. In dieser Zeit scheint jedoch niemand, dieses Video entdeckt zu haben.

Bei dem Material handelt es sich um vorgerendertes Gameplay, das unter der Leitung des For Honor Animation Directors Khai Nguyen entstand. Das Team hinter Assassins Creed 3 nutzte die Inspiration später für deren eigenen Pitch für AC 3, wie Jonathan Cooper bestätigt.

Zu erkennen ist deutlich der Mix aus Assassins Creed und Sands of Time, dabei wurden sogar einige Feinde aus Sands of Time aufgefrischt. Auch wenn das Video cool aussieht, ist es dennoch kein Indikator dafür, dass wir je wieder etwas vom Prinzen sehen.

Aber vielleicht lässt sich Ubisoft durch die neue Aufmerksamkeit, doch noch erweichen und schickt und zurück in die Welt von Tausend und einer Nacht. Viele Fans würden sicher auch nicht nein zu einem Sands of Time Remake sagen.

So apparently there has been a video from a cancelled Prince of Persia game up on Youtube for 8 years and nobody noticed till today.

Looks cool tbh.

Prince of Persia Redemption pic.twitter.com/0PrT0yNRaZ

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 6, 2020