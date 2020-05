THQ Nordic – Publisher tauscht IPs mit Koch Media

Die Publisher Koch Media und THQ Nordic tauschen IPs. Dies kündigte THQ in einem humoristischen Tweet an, wobei sie auf die Tauschfunktion in Pokémon anspielen. THQ gibt zwei IPs an Koch Media ab und erhält dafür vier andere Titel.

THQ Nordic gibt Rechte an Painkiller und Red Faction ab

Inwieweit dieser Tausch Auswirkungen auf eventuelle neue Titel der IPs hat bleibt abzuwarten. THQ gibt Painkiller und Red Faction ab und bekommt dafür von Koch Media Risen, Rush for Berlin, Second Sight und Singles: Flirt Up Your Life! Kritische Stimmen gibt es auf Twitter. Dort wird die Frage gestellt, ob die abgegebenen Spiele seitens THQ nicht hochwertiger sind als die getauschten IPs. Wie gesagt bleibt abzuwarten, was mit diesem Tausch bezweckt werden sollte.

THQ Nordic trades Painkiller & Red Faction for Koch Media's Sacred, Risen, Rush for Berlin, Second Sight & Singles: Flirt Up Your Life! Koch waves farewell as their IPs are transferred. „Take good care of them!“#THQNordic #KochMedia pic.twitter.com/HLVmXJXY9K — THQ Nordic (@THQNordic) May 5, 2020

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered [Playstation 4] Remaster der des gefeierten Red Faction Guerrilla

Vollständig überarbeitete Grafik mit verbesserten Texturen und Grafikfeatures

Native 4K-Unterstützung für die beste Mars-Zerstörungs-Erfahrung aller Zeiten

Quelle: Twitter