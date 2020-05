Xbox Series X – Hat Microsoft etwa den Startbildschirm und Startsound veröffentlicht?

Die neue Konsolen-Generation rückt immer näher. Bereits am kommenden Donnerstag wird es endlich erstes Gameplay zu den neuen Spielen für die Xbox Series X geben. Sony gibt sich derweil noch weiterhin sehr verhalten. Wann wir hier endlich Gameplay zur PS5 bestaunen können ist noch gänzlich unklar. Und auch wenn Microsoft für die kommenden Monate viele Ankündigungen angesetzt hat, könnte vorab schon eine Neuerung bekannt gegeben worden sein.

Ankündigungsvideo könnte Hinweis auf Boot-Vorgang der Xbox Series X sein

Denn um die Fans für das Xbox Inside Event in Stimmung zu bringen, gab es ein kurzes Teaser Video. Auf dem offziellen Youtube Kanal von Xbox wurde eine kurze Sequenz gezeigt, wie das Xbox Logo samt Schriftzug aus der Schwärze empor kommt. Darunter liegt ein Sound, der eine Mischung aus dem Startsound der Playstation und Xbox One zu sein scheint. Insgesamt wirkt dies wie die Startsequenz der kommenden Xbox Series X. Wenn man die Untertitel aktiviert dann steht dort sogar “New Xbox Sound”. Ein Hinweis also darauf, dass hier tatsächlich der Startvorgang der Konsole gezeigt wurde. Fans in den Kommentaren sind sich darüber einig. Möglicherweise erhalten wir bereits am Donnerstag die Bestätigung dazu. Das Event startet um 17 Uhr und kann auf Mixer oder Youtube verfolgt werden. Es wird erstes Gameplay zu Third-Party-Games geben. Exklusivspiele werden wohl zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt. Da Microsoft mehrere solcher Events im Sommer plant, können wir mit etwas Glück schon im Juni Gameplay zu den Exclusives bestaunen. Hierzu hält Microsoft die Community aber in den nächsten Wochen auf dem Laufenden.

Quelle: Microsoft via Youtube