The Last of Us Part II – Neuer Trailer für Morgen angekündigt

Der Release von Naughty Dogs The Last of Us Part II rückt unaufhörlich näher und damit auch der nächste große Trailer-Release.

Bewegtbild ab Mittwoch um 16 Uhr

Schon am morgigen Mittwoch, den 06. Mai, wird Publisher Sony einen frischen Trailer zum heißerwarteten The Last of Us Part II veröffentlichen. Wie die Spielschmiede via Twitter verriet, wird das neue Bewegtbild dabei um 16 Uhr deutscher Zeit debütieren. Was uns inhaltlich letztlich erwartet, bleibt aber abzuwarten.

Naughty Dog könnte neben einigen exklusiven Gameplay-Ausschnitten auch neue Details zur Geschichte verraten oder gar neue Charaktere vorstellen. The Last of Us Part II wird in jedem Fall pünktlich zum 19. Juni für die PlayStation 4 erscheinen – darauf lässt zumindest der unlängst verkündete Gold-Statusunlängst verkündete Gold-Status schließen.

Quelle: Sony