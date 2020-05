The Dark Pictures: Little Hope – Entwicklertagebuch veröffentlicht

Im Rahmen der neuen Entwicklertagebücher gewährt Supermassive Games nun frische Einblicke in The Dark Pictures: Little Hope.

Neues Gameplay-Material

Im ersten Entwicklertagebuch zur Entstehung von The Dark Pictures: Little Hope zeigen die Entwickler von Supermassive Games erstmals frische Spielszenen aus dem zweiten Teil der Serie. Dabei geht das Team unter anderem auch auf die Motivation und Inspiration ein, die sie im Laufe der Arbeiten angetrieben hat.

“Little Hope ist das zweite Spiel der The Dark Pictures Anthology. Vier College Studenten und ihr Lehrer finden sich gefangen und isoliert in der verlassenen Stadt Little Hope wieder. Dort versuchen sie vor albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie erbarmunglos aus dem undurchquerbaren Nebel verfolgen.”

The Dark Pictures: Little Hope soll noch diesen Sommer erscheinen. Einen finalen Releasetermin gibt es bis dato allerdings nicht.

Quelle: Bandai Namco